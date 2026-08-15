Incêndio na Bélgica já consumiu mais de 2.700 hectares de floresta

O fogo está a devastar a região de Hautes Fagnes, perto da fronteira com a Alemanha. Começou na sexta-feira ao início da tarde e evoluiu rapidamente ao longo das últimas horas: há apenas algumas horas, o incêndio tinha 1.650 hectares de área ardida.



Segundo as autoridades, a configuração acidentada do terreno faz com que a intervenção seja “particularmente complexa”, o que impede os operacionais de atacar o fogo “com os recursos habituais”.



Devido ao avanço das chamas, vários populares foram retirados das aldeias de Sourbrodt e Bütgenback pelas 16h00 locais deste sábado.



Os turistas hospedados nesta zona foram aconselhados a abandonar o local, tendo sido também evacuado um campo de férias para crianças, segundo informou o Ministro belga da Defesa, Theo Francken, numa publicação na rede social X.



Este é já o maior incêndio da história recente da Bélgica e levou o país a acionar este sábado o Mecanismo Europeu de Proteção Civil.



Um helicóptero enviado pelos Países Baixos já iniciou o combate ao fogo e outros dois deverão chegar ainda esta noite. Dois aviões-cisterna vindos da Suécia também deverão chegar nas próximas horas.



Estes meios estarão operacionais “a partir de amanhã”, adiantou a comissária europeia Hadja Lahbib, responsável pela preparação e gestão de crises, em declarações à agência France Presse.



No local estão bombeiros de toda a Bélgica mas também de países vizinhos, nomeadamente da Alemanha e do Luxemburgo.



Segundo os dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais, este é o maior incêndio alguma vez registado em território belga. Até à data, o pior fogo florestal tinha sido registado em 2011, quando arderam 1.400 hectares.