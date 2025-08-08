Em direto
Incêndio na Califórnia obrigou à retirada de 50 mil pessoas

por RTP

Foto: David Swanson - Reuters

Um incêndio florestal obrigou à retirada de 50 mil pessoas na Califórnia. O fogo deflagrou quinta-feira à tarde. Em seis horas estendeu-se por 40 quilómetros quadrados e consumiu dois mil hectares de vegetação.

As chamas espalharam-se rapidamente e as altas temperaturas dificultaram o combate.

O incêndio surge numa altura em que um outro fogo está a lavrar desde terça-feira e já se tornou no maior do ano, no Estado da Califórnia.

Até agora queimou 400 quilómetros quadrados e provocou quatro feridos.
