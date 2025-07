Incêndio na Catalunha. Vento forte está a complicar combate às chamas

Está a obrigar ao confinamento de duas mil pessoas dos municípios circundantes, a quem é pedido que não saiam de casa.



A prioridade dos bombeiros é atuar com a máxima intensidade para evitar a propagação do incêndio e proteger as zonas habitadas mais próximas.



Já foram mobilizados mais de 100 efetivos da Unidade Militar de Emergência.



Os meios aéreos também já foram reativados durante a manhã.



As autoridades da Catalunha acreditam que este incêndio vai ficar controlado durante a tarde.