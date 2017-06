Incêndio na Torre Grenfell começou num frigorífico

RTP 23 Jun, 2017, 11:53 / atualizado em 23 Jun, 2017, 12:19 | Mundo

Trata-se do modelo Hotpoint FF175BP, que está agora a ser alvo de novos testes por parte do fabricante.



A tragédia na torre de Londres pode vir a ser tratada criminalmente como homicídio involuntário.



A superintendente da polícia metropolitana de Londres, Fiona McCormack, admite haver matéria para avançar com acusações por homicídio no decorrer das investigações.





Det Supt Fiona McCormack provides an update on the police investigation into the fire #GrenfellTower https://t.co/3CSFsRR1Zu pic.twitter.com/3PfSewVGYH — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 23 de junho de 2017

No dia 14 de junho, o incêndio na Torre Grenfell vitimou 79 pessoas. Apesar de ter tido origem num frigorífico defeituoso,as autoridades dizem que o revestimento e isolamento do prédio falharam em todos os testes de segurança.Entre 400 e 600 pessoas viviam na Torre Grenfell, de 24 andares e 120 apartamentos. Dez pessoas ainda se encontram em estado crítico.A primeira-ministra britânica, Theresa May, já tinha anunciado que serão disponibilizados 5,7 milhões de euros para ajuda de emergência às vítimas deste incêndio.