Incêndio no aeroporto londrino de Luton suspende voos

"A segurança dos nossos passageiros e do nosso pessoal continua a ser a nossa principal prioridade. Por conseguinte, tomámos a decisão de suspender todos os voos até às 12h00", declarou o aeroporto, situado a cerca de 40 quilómetros a norte do centro da capital britânica e servido por várias companhias aéreas de baixo custo.

De acordo com o portal na Internet, o aeroporto de Luton tem voos da easyJet com destino a Faro, Porto e Lisboa, assim como voos da Ryanair com destino a Faro.