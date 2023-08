Incêndio no Maui. Mais de mil pessoas ainda desaparecidas

Os escombros, resultantes do fogo que atingiu a cidade havaiana de Lahaina há duas semanas, continuam a revelar as marcas da violência do fogo com a descoberta de fragmentos de corpos.

As equipas de busca continuam os trabalhos entre os destroços, mas esperam que seja divulgada uma lista dos desaparecidos para tentar restringir a área.





O agente especial do FBI Steven Merrill, que supervisiona a busca, explicou na terça-feira que “não é certo que venhamos a saber o que aconteceu a todas as vitímas"."Estamos a considerar todas as pessoas que estão nessa lista até que possamos provar que elas deixam de constar nessa mesma lista."mas o número exato de desaparecidos tem sido uma contabilidade difícil para as autoridades.afirmou Merrill.Para agilizar o processo de identificação das vítimas, as autoridades têm pedido aos familiares que forneçam amostras de DNA.Até agora já foram, avançou aos jornalistas Julie French, da empresa de análise de DNA ANDE.

O incêndio destruiu a maior parte da cidade histórica de Lahaina, na ilha de Maui, a 8 de agosto. Já foi considerado o pior desastre na história do Estado do Hawai. Registam-se pelo menos 115 mortes.