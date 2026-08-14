Incêndio no norte da Grécia leva à retirada de centenas de turistas

Mais de 200 bombeiros e 57 viaturas, apoiados por nove aeronaves e sete helicópteros, foram mobilizados ao longo do dia para combate ao fogo numa zona arborizada a cerca de 90 quilómetros a sudeste de Salónica, a segunda maior cidade da Grécia, informou o corpo de bombeiros na rede social X.

O fogo chegou a estar "fora de controlo", segundo os meios de comunicação social locais, mas começou a ceder aos meios ao anoitecer, disse à estação pública ERT o diretor da Proteção Civil da região da Macedónia Central, Charalampos Stergiadis.

Dois bombeiros ficaram feridos e foram levados para o hospital, segundo os serviços de emergência gregos. Apesar de melhorias, os meios mantinham-se de prevenção na zona para evitar novos focos.

Durante a tarde de quinta-feira, três ordens de evacuação da Proteção Civil, referentes às zonas de Siviri e Fourka, foram enviadas aos residentes e visitantes desta região costeira, popular entre os turistas.

Centenas de turistas nas praias de Siviri e Fourka foram retirados por precaução, uma vez que o fogo se aproximava "perigosamente da costa", segundo os bombeiros.

O incêndio deflagrou numa zona de vegetação rasteira, num poste da operadora da rede elétrica grega (DEDDIE), a cerca de meio quilómetro de Kassandreia, quando ramos de árvores atingiram os cabos devido aos ventos fortes, provocando um curto-circuito, informou ainda a ERT.

O fornecimento de eletricidade e água foi interrompido na região. As empresas de eletricidade e água trabalhavam para restabelecer o serviço durante a noite, segundo os media locais.

O risco de incêndio mantém-se extremamente elevado para hoje, prevendo-se ventos até 100 quilómetros por hora (km/h).

Há dez dias, a noroeste da capital grega, perto de uma estância balnear, um incêndio destruiu mais de 11 mil hectares de pinhal, mato e terrenos agrícolas. Devido a rajadas de vento que atingiram os 130 km/h, o incêndio só foi dominado passados cinco dias.