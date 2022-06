Incêndio num edifício de Daegu na Coreia do Sul faz pelo menos sete mortos

De acordo com os serviços de emergência sul-coreanos, citados pela agência de notícias sul-coreana Yonhap, por volta das 10:55 (02:55 em Lisboa), ouviu-se uma explosão no segundo andar do edifício de sete pisos, começando posteriormente a sair fumo negro.

Um contingente de 160 bombeiros extinguiu o fogo em 20 minutos.

Prosseguem as operações de resgate no interior do edifício.