Incêndios. Bruxelas propõe ajuda de 50,6 milhões de euros a Portugal

RTP15 Fev, 2018, 11:17 / atualizado em 15 Fev, 2018, 11:51 | Mundo

O anúncio foi feito esta manhã pela comissária europeia para a Política Regional, mas precisa ainda das aprovações do Parlamento e do Conselho Europeu.



Se tudo correr como previsto, este dinheiro deverá começar a chegar a Portugal no mês de maio. São verbas que deverão ser aplicadas na reconstrução nas zonas afetadas pelos incêndios.



Em conferência de imprensa, em Bruxelas, a comissária Corina Cretu anunciou que o executivo comunitário propôs a atribuição de 104 milhões de euros do Fundo de Solidariedade a quatro Estados-membros alvo de catástrofes naturais em 2017. Quase metade desse valor é destinado a Portugal.



Corina Cretu admitiu ter ficado "completamente chocada" e "emocionada" quando visitou, no final do ano passado, zonas afetadas pelos incêndios, e ter visto "tanta dor".



"Tenho boas notícias hoje: a Comissão aceitou as candidaturas de Portugal, Espanha, França e Grécia para receber apoio do Fundo de Solidariedade da UE após as catástrofes naturais que atingiram estes países em 2017. No total, mobilizamos mais de 100 milhões de euros", sendo sensivelmente metade destinados a "apoiar os esforços de Portugal para recuperar após os devastadores incêndios florestais do ano passado", começou por dizer.



Portugal recorreu ao fundo de solidariedade europeu pela primeira vez em 2003, também na sequência de fogos florestais. Depois, com as cheias de 2010 na Madeira e os fogos de 2016 nesta ilha voltou a solicitar esta ajuda europeia.