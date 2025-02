Incêndios de Los Angeles causam mais de 30 mil milhões de dólares em perdas imobiliárias

O relatório, que compara as avaliações do Corpo de Bombeiros da Califórnia (CalFire), estima que as agências governamentais poderão sofrer prejuízos económicos de 61 milhões de dólares (58 milhões de euros) ou mais por ano, durante a reconstrução das áreas afetadas pelos incêndios de Palisades e Eaton, os dois maiores focos dos incêndios.

O incêndio destruiu estruturas em 56% de todas as propriedades que compõem o bairro de Pacific Palisades, enquanto quase metade das propriedades em Altadena, a mais afetada pelo incêndio de Eaton, ficaram reduzidas a cinzas, acrescentou o Los Angeles Times.

Entre as mais de 16 mil estruturas afetadas pelos incêndios, havia pelo menos 79 casas avaliadas em mais de 10 milhões de dólares neste bairro, enquanto mais de 2.400 casas em Altadena valiam mais de 1,5 milhões de dólares, segundo o jornal.

Embora o estudo estime perdas de 22 mil milhões de dólares em Palisades e de 7,8 mil milhões de dólares em Altadena, em casas consideradas pelas autoridades como "destruídas ou até 50% danificadas", estes valores são apenas uma fração do custo total da pior catástrofe provocada por incêndios florestais na região, estimado em 272 milhões de dólares.

A vaga de incêndios, que começou em 7 de janeiro e levou mais de três semanas a ser totalmente extinta, causou pelo menos 29 mortos, 150 mil evacuados, mais de 16 mil estruturas destruídas e ficará na história dos Estados Unidos como uma das catástrofes naturais mais dispendiosas.