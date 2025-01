Incêndios de Los Angeles. "Só a chaminé ficou de pé. O resto é cinza"

David Ryder - Reuters

Os fogos provocaram quase 30 mortos e deixaram bairros inteiros transformados em cinzas.



A Antena 1 falou com um português que perdeu a casa e que conta que vai ter que esperar seguramente mais de um ano até ter nova habitação.



Esta quinta-feira realiza-se um concerto solidário de angariação de fundos para ajudar as vítimas dos incêndios de Los Angeles. O espetáculo com o nome Fire Aid vai juntar nomes como Lady Gaga, Rod Stuart, Stevie Wonder e Sting.