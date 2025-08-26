Incêndios em Espanha. Combate concentra-se na Galiza e Castela e Leão

Espanha regista já o pior ano de fogos no país. Mais de 400 mil hectares de floresta arderam e a região da Galiza é a mais afetada.

Os esforços concentram-se nas regiões da Galiza e de Castela e Leão e não há, para já, sinais de que a situação vá melhorar.



Há fogos que estão a obrigar à evacuação de aldeias inteiras.



Nos últimos dias, a Proteção Civil relatou uma "melhoria lenta" no combate aos fogos, mas pediu também cautela contra possíveis reacendimentos.



Segundo informações do Palácio da Zarzuela, os reis viajam esta semana para as principais áreas afetadas pelos fogos.