Incêndios em Espanha. Combate concentra-se na Galiza e Castela e Leão
Espanha regista já o pior ano de fogos no país. Mais de 400 mil hectares de floresta arderam e a região da Galiza é a mais afetada.
Há fogos que estão a obrigar à evacuação de aldeias inteiras.
Nos últimos dias, a Proteção Civil relatou uma "melhoria lenta" no combate aos fogos, mas pediu também cautela contra possíveis reacendimentos.
Segundo informações do Palácio da Zarzuela, os reis viajam esta semana para as principais áreas afetadas pelos fogos.