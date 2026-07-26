Mundo
Incêndios em Espanha fazem 115.000 desalojados em Madrid, Ávila e Castellón
São os piores fogos da história de Espanha. Mais de 115 mil pessoas estão confinadas ou já foram retiradas de casa. Os incêndios no país já provocaram uma vítima mortal.
Mais de 115.000 pessoas foram retiradas das suas casas e confinadas até ao momento devido aos incêndios florestais que consumiram mais de 45.000 hectares na Comunidade de Madrid e em Ávila em Espanha.
A grande maioria das pessoas afetadas, cerca de 100.000, são residentes de localidades de Madrid e Ávila, enquanto as restantes 15.000 são de Castellón.
Noutros pontos de Espanha, 20 residentes de Murias de Ponjos (León) tiveram também de ser desalojados devido a um incêndio que afeta o município e 16 menores de um acampamento foram retirados devido a um incêndio em Cuacos de Yuste (Cáceres).
Um homem morreu este sábado devido a um incêndio que deflagrou numa zona do desfiladeiro do município de Manises (Valência).
O vento forte é o principal inimigo no combate às chamas. Nas últimas horas, as autoridades ordenaram a evacuação de mais oito localidades perto de Toledo.
O Governo espanhol declarou estado de emergência nacional.
Portugal, Grécia e Itália juntaram-se no combate às chamas, com cerca de 130 operacionais portugueses preparados para iniciarem os trabalhos já hoje em Ávila.
Já arderam mais de 45 mil hectares nas zonas de Madrid e Ávila. As chamas estão a avançar em direção a Toledo, a sul de Madrid.
Há ainda um outro grande incêndio a preocupar as autoridades em Espanha. É em Vall d'Uixò, na zona de Valência, mais perto do mar, e já tem um perímetro de 21 quilómetros.
Este domingo, o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, irá visitar o posto de comando avançado instalado em Navaluenga, perto de Ávila.
c/ agências
Noutros pontos de Espanha, 20 residentes de Murias de Ponjos (León) tiveram também de ser desalojados devido a um incêndio que afeta o município e 16 menores de um acampamento foram retirados devido a um incêndio em Cuacos de Yuste (Cáceres).
Um homem morreu este sábado devido a um incêndio que deflagrou numa zona do desfiladeiro do município de Manises (Valência).
O vento forte é o principal inimigo no combate às chamas. Nas últimas horas, as autoridades ordenaram a evacuação de mais oito localidades perto de Toledo.
O Governo espanhol declarou estado de emergência nacional.
Portugal, Grécia e Itália juntaram-se no combate às chamas, com cerca de 130 operacionais portugueses preparados para iniciarem os trabalhos já hoje em Ávila.
Já arderam mais de 45 mil hectares nas zonas de Madrid e Ávila. As chamas estão a avançar em direção a Toledo, a sul de Madrid.
Há ainda um outro grande incêndio a preocupar as autoridades em Espanha. É em Vall d'Uixò, na zona de Valência, mais perto do mar, e já tem um perímetro de 21 quilómetros.
Este domingo, o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, irá visitar o posto de comando avançado instalado em Navaluenga, perto de Ávila.
c/ agências