Incêndios em França são descritos como um "pesadelo"

Com uma frente activa de 40 kms, o incêndio de Gironde e Lande, perto de Bordéus, é nesta altura a maior preocupação das autoridades francesas, que classificam o fogo como um monstro com cérebro.



Desde terça-feira, mais de mil bombeiros, com a ajuda de dezenas de meios aéreos, tentam controlar as chamas que já devastaram cerca de 8 mil hectares.