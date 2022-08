Incêndios florestais na Argélia causam pelo menos 38 mortos

Grande parte das vítimas, 30 incluindo 11 crianças e seis mulheres, são de El Tarf, junto à fronteira do país com a Tunísia, a Leste; cinco são de Souk Ahras, dois de Sétif no Norte, e uma de Guelma, segundo fontes da proteção civl citadas pela Agência France Press.





A este balanço juntam-se ainda cerca de 200 pessoas feridas, incluindo 10 bombeiros.





Ainda segundo a proteção civil, há ainda 24 incêndios activos, que obrigaram nas últimas 24 horas a mobilizar 1.700 bombeiros, reforçados pelo Exército e recorrendo a meios aéreos.