Incêndios florestais na Europa podem aumentar 39% à falta de medidas

Com as políticas atuais, os cientistas preveem um aquecimento global de cerca de 2,6°C até o final do século.

Um estudo publicado esta quinta-feira na revista científicaalerta que, mesmo no melhor cenário, os incêndios na Europa podem aumentar 39% até ao final do século se não forem tomadas medidas de mitigação.Maik Billing, investigador de ecossistemas do Instituto Potsdam para Pesquisa do Impacto Climático e principal autor do estudo, explica, citado pelo, que os “investimentos em gestão de incêndios podem ajudar até certo ponto, mas se continuarmos num caminho de altas emissões, ainda veremos aumentos significativos na área queimada”.Os investigadores compararam a área queimada anual projetada para o período de 2070 a 2100 com os resultados modelados para o período de 2000 a 2030 e concluíram que o aumento das condições climáticas favoráveis a incêndios foi o principal fator de mudança.No cenário mais otimista, em que o aquecimento global é limitado a 1,8°C, algumas regiões apresentaram melhorias moderadas das condições climáticas propícias a incêndios, enquanto outras sofreram poucas alterações.Utilizando um segundo modelo, os investigadores descobriram queem comparação com a manutenção dos esforços de combate a incêndios nos níveis atuais.“No entanto, sob fortes mudanças climáticas, a atividade de incêndios ainda aumenta em cerca de 55% das regiões propensas a incêndios na Europa, mesmo que os investimentos em capacidade de gestão de incêndios continuem nos níveis atuais”, ressalva o estudo.“O risco futuro de incêndios florestais será moldado não apenas pelo clima e pelo desenvolvimento socioeconómico, mas também pela capacidade dos sistemas de governança e gestão de incêndios de se adaptarem ativamente e manterem a sua eficácia à medida que as condições climáticas propícias a incêndios se intensificam”, explica.O estudo é divulgado numa altura em que os incêndios florestais estão a devastar a Europa, que sofreu várias ondas de calor significativas.Em toda a União Europeia, esta temporada de incêndios deverá ser a terceira pior de sempre, de acordo com dados divulgados pelo Serviço Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais. Mais de 600 mil hectares já foram queimados, com recordes batidos para esta época do ano na Bélgica, França e Eslováquia.