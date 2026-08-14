Incêndios inéditos no Reino Unido. Primeiro-ministro promete lutar contra alterações climáticas

"Nunca vi nada assim na Grã-Bretanha, com casas inteiras destruídas e ainda a fumegar", acrescentou após visitar a cidade, onde três bombeiros ficaram feridos a combater as chamas.





Andy Burnham lembrou que o Reino Unido está "um barril de pólvora" com 37 incêndios "a arder por todo o país". O primeiro-ministro disse convocou uma reunião do Cobra para coordenar a resposta do Governo e que o ministro das Finanças, John Healey, está a trabalhar para fornecer apoio financeiro de emergência.



Burnham acrescentou que queria dar ao corpo de bombeiros "os recursos extra" de que necessita e disse que o governo vai encomendar aviões de combate a incêndios para lidar com futuros incêndios florestais.







O incêndio de mato rasteiro alastrou a habitações, que foram consumidas pelo fogo, apesar dos esfoçros de combate.





No total, 19 casas foram completamente destruídas e 18 danificadas pelo fogo, segundo o chefe dos bombeiros de West Midlands, Simon Tuhill, que descreveu o incêndio como "um dos maiores" que os serviços "já enfrentaram".





O socorro, contudo, demorou a chegar, levando os residentes a enfrentar sozinhos as chamas.





“Estou impressionada com os moradores que se juntaram, arregaçaram as mangas, pegaram nas mangueiras e tentaram conter o fogo enquanto esperavam pela chegada dos bombeiros”, disse a vereadora local trabalhista, Simran Cheema.



“Houve um pequeno atraso porque talvez as equipas estivessem a caminho de outros incêndios, mas naquele momento as pessoas simplesmente mobilizaram-se e foi realmente emocionante ver as comunidades a unirem-se para tentar conter o fogo e a oferecer apoio aos afetados", acrescentou.



“Estou muito grata a todos os envolvidos e não tenho palavras para agradecer os vossos esforços heróicos”, concluiu.

As imagens captadas no local atestam a ferocidade do incêndio, mostrando casas reduzidas a ruínas de tijolos carbonizados com telhados desabados. Jardins foram queimados e o chão ficou coberto de destroços fumegantes. Numa das imagens, pode ver-se um homem a fugir de sua casa, carregando apenas uma mala.





Apesar de uma ligeira descida da temperatura em comparação com o dia de ontem, o índice de risco de incêndio continua "muito elevado" na maior parte de Inglaterra e do País de Gales esta sexta-feira, de acordo com a Natural England e o Met Office.



Novas descidas de temperatura e um aumento da probabilidade de chuva farão com que o risco diminua gradualmente no norte de Inglaterra, nas Midlands e em grande parte do País de Gales no início da próxima semana.



No entanto, com as condições a manterem-se predominantemente secas no sul de Inglaterra e com a previsão de ventos mais fortes, o risco continua "muito elevado", com áreas isoladas classificadas como "excepcionais" na segunda e terça-feira.

"Precisamos de enfrentar as alterações climáticas", afirmou. "à margem de uma reunião com os bombeiros em Stourbridge, local do incêndio.Os residentes foram retirados e 54 pessoas receberam tratamento por inalação de fumo, 16 das quais foram hospitalizadas.