Milhares de moradores foram autorizados a regressar a casa, no Canadá, depois dos violentos incêndios florestais que atingiram o leste do país.

Por agora, só pode regressar quem faz trabalho essencial.



O risco diminuiu, depois de 11 dias sem que os bombeiros tenham conseguido controlar as chamas.



As autoridades deram ordem para mais de nove mil habitantes saírem de casa no passado dia 12 de julho, quando o fogo avançava de forma descontrolada.