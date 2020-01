Incêndios na Austrália. Primeiro-ministro acusado de falta de liderança

“Toda a gente sabia que estávamos num período muito seco antes da época de incêndios e que provavelmente seria muito má e, em vez de fazer o que um líder faz [Scott Morisson] subestimou e, até desconsiderou a influência das alterações climáticas, o que é apenas um disparate do ponto de vista científico”, afirmou Malcolm Turnbull.





Turnbull afirmou não entender a atitude de Morrison em escolher ir de férias durante “o auge da crise”. O ex-primeiro-ministro acrescentou que considera que “não é consistente com a forma como um primeiro-ministro agiria ou deveria agir numa crise nacional como esta”. Os especialistas têm criticado as metas de redução de emissões da Austrália por serem inadequadas para um país rico. A meta australiana para 2030 de uma redução de 26 por cento face aos níveis de 2005 é uma das mais fracas entre os países do G20.







Scott Morrison pediu desculpa por ter ido de férias com a família e admitiu ter causado uma “grande ansiedade” nos australianos. Contudo afirmou que “alguns tentaram marcar pontos políticos no meio deste desastre, e isso é dececionante“.



Os incêndios na Austrália fizeram, desde setembro, pelo menos 30 mortos e destruíram milhares de casas. Estima-se que tenham morrido milhões de animais. No entanto, os especialistas afirmam que o verdadeiro impacto dos incêndios na vida selvagem pode nunca ser conhecida.



Turnbull pronunciou-se também sobre Tony Abbott, que o antecedeu na chefia do Governo, acusando-o de ser “provavelmente um dos maiores negadores das alterações climáticas na política australiana, mas há muitos outros que estão envolvidos numa guerra contra a ciência”.Na mesma entrevista,

Turnbull considera que Trump está a desempenhar “um papel muito destrutivo em termos de ação climática. Ele não está preocupado com isso e ainda diz que o aquecimento global é lixo”.





. Antes de sair do cargo de primeiro-ministro, deixou o compromisso de estabelecer uma meta de redução das emissões de carbono.