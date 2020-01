Incêndios na Austrália. Protestos e ordem de fuga para 240 mil pessoas

para pensarem em abandonarem as suas casas, masShereen e Kim Green, proprietários de três casas e de 50 cabeças de gado nos arredores da cidade costeira de Éden, na Nova Gales do Sul, foram entrevistados enquanto enchiam um tanque com capacidade para mil litros de água.Atrás deles, o horizonte era só fumo, enquanto o ar em torno ficava carregado de cinzas empurradas pelos ventos fortes.

"Isto é para apagar focos de incêndio e vamos ficar a pé a noite toda para proteger a nossa propriedade", explicou Shereen, enquanto o seu veículo estremecia sob as rajadas de vento. "Estamos a aproveitar a oportunidade enquanto podemos", acrescentou.





Em Éden, o nível de alerta subiu parana noite de sexta-feira. Sob uma torre de vigia, Robyn Malcom, outro residente, garantiu que

Aos jornalistas, o primeiro-ministro, Scott Morrison, revelou que os militares estão de prontidão para agir no terreno, caso as condições de eclosão de incêndio se tornem extremas, sob altas temperaturas e ventos erráticos.

Críticas e protestos

e, aos microfones da radio 2GB, mostrou-se desapontado com a relação que as pessoas têm feito entre os recentes incêndios no seu país e os objetivos de redução de gases de estufa.

"Não queremos objetivos e alvos de destruição de empregos, de destruição de economia e de desmantelamento económico, que não mudarão o facto de que temos incêndios florestais ou coisas dessas na Austrália", afirmou Morrison.







Várias das estradas principais do sudeste australiano estavam encerradas esta tarde, devido ao fumo e às chamas.



Em torno de Sidney, foram as manifestações que bloquearam a circulação automóvel, com pessoas a cantar "ScoMo has to go!" ["ScoMo vai-te embora"]. Houve protestos também em Camberra, capital da Austrália, e em Melbourne, cidades recentemente incluídas na lista dos lugares com pior poluição atmosférica do mundo devido ao fumo dos incêndios.



A ira chegou mesmo à Grã-bretanha, onde uma uma centena de pessoas se manifestou junto a à sede da Alta Comissão da Austrália, em Londres.



"Estou aqui porque o Governo australiano não está a fazer absolutamente nada sobre as alterações climáticas. Pelo contrário, de forma geral negam-no e precisam ser submetidos a pressão intensa", barafustou Peter Cole, um londrino de 76 anos, erguendo um cartaz a acusar Scott Morrison de "tocar violino, enquanto a Austrália arde".



Outro cartaz chamava a Morrison fossilfool, num trocadilho com as as palavras inglesas para combustíveis fósseis.







Horas "muito complicadas"

"O senso comum diz-nos que há outras alturas para marcar posição", reagiu Andrews numa televisão. "Respeito o direito das pessoas ao seu ponto de vista, e não penso de um protesto esta noite seja algo apropriado", acrescentou. "Até com chuva em Melbourne, mesmo com a precisão de melhoria de condições na próximas semana", disse Andrews. Lisa Neville, ministra de Victoria para a Proteção Civil, informou que a

Mais 1 grau Celsius desde 1910

Dois evoluíam sob o "nível de emergência" e outros oito sob a categoria "atenção e ação". O restante mantinha-se no nível mais baixo de atenção. O Estado já perdeu 1.3 milhões de hectares para as chamas nos meses recentes. Desde outubro já morreram 27 pessoas e milhares foram forçadas a fugir, várias vezes, devido a incêndios devastadores, que queimaram mais de 10 milhões de hectares - numa área semelhante à da Coreia do Sul - provocando igualmente a perda de milhares de espécies naturais e uma catástrofe ecológica. revelou esta semana a cientista da NASA Kate Marvel. "Isto torna mais prováveis as ondas de alta temperatura e de fogos", Marvel. "Não há explicações para isto - nenhuma - que faça sentido, além das emissões de gases de estufa", acrescentou.