Incêndios na Europa. Casal de idosos morre na Grécia e chuva ajuda no combate ao fogo na Bélgica





Chuva ajuda no combate às chamas na Bélgica

Jornal da Tarde | 17 de agosto de 2026

Centenas de pessoas retiradas das casas





c/ agências

A guarda costeira da Grécia informou que mais de 500 pessoas foram retiradas e que um casal de idosos morreu em frente à sua casa, perto da área onde o fogo começou.Os fortes ventos que alimentavam os incêndios na Grécia diminuíram durante a tarde de domingo, ajudando no combate."O vento está favorável e a chuva está a ajudar a conter o avanço do fogo", disse Tony Hosmans, porta-voz responsável pela gestão da crise., disse o capitão dos bombeiros, Olivier Guist, à estação de rádio belga RTBF.Cerca de 500 bombeiros estão a combater o incêndio, que começou na sexta-feira em High Fens, uma grande reserva natural perto da fronteira com a Alemanha.Monschau, uma cidade alemã na fronteira com a Bélgica, com 12.000 habitantes, também ordenou à evacuação de um bairro no domingo à noite devido aos riscos representados pelo fumo.Nesta altura, o fogo já não avança em direção à Alemanha.A região mobilizou uma operação de combate a incêndios recorde no domingo, com os bombeiros locais reforçados pela chegada de 100 bombeiros franceses e por um significativo apoio aéreo.