Mundo
Incêndios na Europa. Casal de idosos morre na Grécia e chuva ajuda no combate ao fogo na Bélgica
A Europa continua a ser devastada por vários incêndios, depois das sucessivas ondas de calor. Na Grécia, um casal de idosos morreu, enquanto a Bélgica respira de alívio com a chegada da chuva.
Um casal de idosos morreu e várias pessoas ficaram feridas nos incêndios na ilha grega de Salamina, no domingo.
A guarda costeira da Grécia informou que mais de 500 pessoas foram retiradas e que um casal de idosos morreu em frente à sua casa, perto da área onde o fogo começou.
O incêndio começou no sábado, acima da área de Atsitsa, no coração de uma floresta de pinheiros, e espalhou-se rapidamente por toda a parte noroeste da ilha, alimentado por ventos fortes.
Os fortes ventos que alimentavam os incêndios na Grécia diminuíram durante a tarde de domingo, ajudando no combate.
Chuva ajuda no combate às chamas na Bélgica
Na Bélgica, a chuva que começou a cair esta segunda-feira traz um sinal de alívio para o combate a um dos piores incêndios florestais da história do país, que já devastou três mil hectares e destruiu uma reserva natural. Jornal da Tarde | 17 de agosto de 2026
"O vento está favorável e a chuva está a ajudar a conter o avanço do fogo", disse Tony Hosmans, porta-voz responsável pela gestão da crise.
"Isto vai mudar tudo. Além da água associada à chuva, haverá também um aumento nos níveis de humidade", disse o capitão dos bombeiros, Olivier Guist, à estação de rádio belga RTBF.
Cerca de 500 bombeiros estão a combater o incêndio, que começou na sexta-feira em High Fens, uma grande reserva natural perto da fronteira com a Alemanha.
Centenas de pessoas retiradas das casas
As autoridades locais ordenaram à retirada de cerca de 600 pessoas nas cidades de Butgenbach e Waimes no sábado e informaram-nas de que ainda não devem regressar às suas casas.
Monschau, uma cidade alemã na fronteira com a Bélgica, com 12.000 habitantes, também ordenou à evacuação de um bairro no domingo à noite devido aos riscos representados pelo fumo.
Nesta altura, o fogo já não avança em direção à Alemanha.
As sucessivas ondas de calor registadas em toda a Europa intensificaram a seca e deixaram a vegetação extremamente seca, alimentando incêndios florestais severos, incluindo em Portugal.
Na vizinha Espanha, um soldado morreu no domingo enquanto ajudava no combate às chamas em Aragão. A região mobilizou uma operação de combate a incêndios recorde no domingo, com os bombeiros locais reforçados pela chegada de 100 bombeiros franceses e por um significativo apoio aéreo.
c/ agências
A guarda costeira da Grécia informou que mais de 500 pessoas foram retiradas e que um casal de idosos morreu em frente à sua casa, perto da área onde o fogo começou.
O incêndio começou no sábado, acima da área de Atsitsa, no coração de uma floresta de pinheiros, e espalhou-se rapidamente por toda a parte noroeste da ilha, alimentado por ventos fortes.
Os fortes ventos que alimentavam os incêndios na Grécia diminuíram durante a tarde de domingo, ajudando no combate.
Chuva ajuda no combate às chamas na Bélgica
Na Bélgica, a chuva que começou a cair esta segunda-feira traz um sinal de alívio para o combate a um dos piores incêndios florestais da história do país, que já devastou três mil hectares e destruiu uma reserva natural. Jornal da Tarde | 17 de agosto de 2026
"O vento está favorável e a chuva está a ajudar a conter o avanço do fogo", disse Tony Hosmans, porta-voz responsável pela gestão da crise.
"Isto vai mudar tudo. Além da água associada à chuva, haverá também um aumento nos níveis de humidade", disse o capitão dos bombeiros, Olivier Guist, à estação de rádio belga RTBF.
Cerca de 500 bombeiros estão a combater o incêndio, que começou na sexta-feira em High Fens, uma grande reserva natural perto da fronteira com a Alemanha.
Centenas de pessoas retiradas das casas
As autoridades locais ordenaram à retirada de cerca de 600 pessoas nas cidades de Butgenbach e Waimes no sábado e informaram-nas de que ainda não devem regressar às suas casas.
Nesta altura, o fogo já não avança em direção à Alemanha.
As sucessivas ondas de calor registadas em toda a Europa intensificaram a seca e deixaram a vegetação extremamente seca, alimentando incêndios florestais severos, incluindo em Portugal.
Na vizinha Espanha, um soldado morreu no domingo enquanto ajudava no combate às chamas em Aragão. A região mobilizou uma operação de combate a incêndios recorde no domingo, com os bombeiros locais reforçados pela chegada de 100 bombeiros franceses e por um significativo apoio aéreo.
c/ agências
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