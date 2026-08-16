Incêndios na Europa. Milhares de pessoas deslocadas em vários países

Começou na sexta-feira ao início da tarde na região de Les Fagnes e depressa se alastrou, obrigando ao reforço de meios.



É já considerado o maior incêndio florestal da Bélgica. Consumiu 3 mil hectares de floresta e há sobretudo uma frente que preocupa as autoridades.



O país acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Turistas e moradores tiveram de ser retirados e continuam sem autorização para regressar a casa.



A Alemanha enviou bombeiros para ajudar no combate às chamas e também enfrentou um grande incêndio na região de Eifel que levou à retirada de pelo menos 1.800 pessoas de Hürtgenwald.



Em Espanha, apesar das condições favoráveis durante a noite, os bombeiros continuam a combater o incêndio florestal em Huesca.



Voluntários e população local ajudam no terreno na tentativa de travar o avanço das chamas. Mais de mil pessoas de 19 municípios foram obrigadas a abandonar as casas.



França enfrenta também incêndios há vários dias e centenas de pessoas foram detidas nas últimas semanas por suspeitas de fogo posto. A situação na floresta das Landes está a evoluir de forma favorável.



Na Grécia, o alerta é elevado. Ventos fortes em várias zonas do país aumentam o risco de novos incêndios.