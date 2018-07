Incêndios na Grécia fazem mais de 26 mortos

Foto de EPA/Yannis Kolesidis

Os incêndios estão a afetar a região costeira nas proximidades da capital, Atenas.



O combate aos fogos está a ser dificultado pelo vento e pelas temperaturas elevadas.



O governo de Atenas já pediu ajuda à União Europeia, horas depois do governador do Estado de Ática ter declarado o estado de emergência.



As autoridades helénicas pedem meios aéreos e terrestres para combater as chamas que envolveram a capital grega numa densa cortina de fumo, como conta a jornalista Susana Lemos.



O primeiro-ministro grego teve de terminar antes de tempo uma visita oficial à Bósnia para se inteirar do estado dos incêndios no país. Alexis Tsipras já classificou a situação como muito difícil.