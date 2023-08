Incêndios na Grécia. Sobe para 26 o número de corpos encontrados numa zona florestal no norte do país

é uma região que faz fronteira com a Turquia, um ponto de entrada frequente de migrantes. Yiannis Artopios levantou a possibilidade de se tratar “de pessoas que entraram ilegalmente no país", possivelmente a partir da fronteira turca. A Grécia continua, esta terça-feira, fortemente atingida pelos vários incêndios ativos em todo o país: na região de Evros, de Viotia, assim como nas ilhas de Evia e Kythnos.

confirmou o porta-voz dos bombeiros, Yiannis Artopios, numa declaração aos jornalistas transmitida na televisão.já que até ao momento não foi registada qualquer queixa de pessoas desaparecidas na zona.





No norte de Atenas, os bombeiros gregos ordenaram esta terça-feira a evacuação do bairro de Ano Liosia, ameaçado pelos incêndios. Milhares de pessoas foram convidadas a abandonarem as suas casas.







Elevou-se para 28 o número de mortos nos últimos incêndios florestais, depois de nos últimos dois dias terem sido encontrados um pastor idoso, a norte de Atenas, e um presumível migrante.







