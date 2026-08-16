Incêndios na ilha grega de Salamina provocam dois mortos

A ilha de Salamina é um destino popular para os habitantes de Atenas durante as férias e fins de semana.





com agências





"Dois corpos foram encontrados" perto da praia de Peristeria, no sul da ilha, disse um membro dos serviços de emergência à agência France-Presse."Foi dada uma ordem de retirada. Centenas de turistas e residentes permanentes estão envolvidos", declarou um porta-voz dos bombeiros, Yiannis Artopios, à estação pública ERT.Os dois incêndios foram detetados "quase simultaneamente", em duas zonas conhecidas para banhos no sul e no leste da ilha, acrescentou.Cerca de 192 bombeiros, 14 aeronaves e helicópteros, equipas de voluntários e camiões-cisterna da câmara municipal foram mobilizados para conter as chamas.As autoridades disseram que os ventos fortes estavam a fazer com que o fogo se propagasse rapidamente.