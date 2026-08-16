Mundo
Incêndios na ilha grega de Salamina provocam dois mortos
Duas pessoas morreram na ilha grega de Salamina, perto de Atenas, onde dois incêndios eclodiram este domingo quase ao mesmo tempo. Centenas de pessoas foram retiradas do local segundo informações dos bombeiros.
"Dois corpos foram encontrados" perto da praia de Peristeria, no sul da ilha, disse um membro dos serviços de emergência à agência France-Presse.
"Foi dada uma ordem de retirada. Centenas de turistas e residentes permanentes estão envolvidos", declarou um porta-voz dos bombeiros, Yiannis Artopios, à estação pública ERT.
Os dois incêndios foram detetados "quase simultaneamente", em duas zonas conhecidas para banhos no sul e no leste da ilha, acrescentou.
Cerca de 192 bombeiros, 14 aeronaves e helicópteros, equipas de voluntários e camiões-cisterna da câmara municipal foram mobilizados para conter as chamas.
As autoridades disseram que os ventos fortes estavam a fazer com que o fogo se propagasse rapidamente.
"Foi dada uma ordem de retirada. Centenas de turistas e residentes permanentes estão envolvidos", declarou um porta-voz dos bombeiros, Yiannis Artopios, à estação pública ERT.
Os dois incêndios foram detetados "quase simultaneamente", em duas zonas conhecidas para banhos no sul e no leste da ilha, acrescentou.
Cerca de 192 bombeiros, 14 aeronaves e helicópteros, equipas de voluntários e camiões-cisterna da câmara municipal foram mobilizados para conter as chamas.
As autoridades disseram que os ventos fortes estavam a fazer com que o fogo se propagasse rapidamente.
A ilha de Salamina é um destino popular para os habitantes de Atenas durante as férias e fins de semana.
com agências