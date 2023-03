Incêndios nas Astúrias. Autoridades com fortes indícios de fogo posto

Foto: Military Emergency Unit/Handout via REUTERS

Há mais de cem fogos activos nas Astúrias, no norte de Espanha. As autoridades confirmam que há fortes indícios de que se trata de fogo posto, com vários concelhos a arderem em simultâneo. Perto de 400 pessoas foram obrigadas a abandonar as casas.