Incêndios no Hawai. Biden declara estado de catástrofe e anuncia reforço da ajuda federal

Em comunicado, a Casa Branca adiantou que a declaração por parte do presidente Joe Biden





A mesma declaração adianta que a cidade turística de Lahaina "ficou praticamente arrasada".







De acordo com a Associated Press, os fundos desbloqueados vão permitir o alojamento temporário dos desalojados, intervenções em habitações afetadas ou empréstimos para a recuperação de casas sem seguro e ainda programas de apoio para residentes e empresas afetadas pelos incêndios.







De acordo com a Casa Branca, Joe Biden falou ao telefone com o governador do Hawai, Josh Green, e ofereceu as suas condolências pelas mortes registadas nos incêndios florestais.





Até ao momento, pelo menos 36 pessoas morreram na sequência dos incêndios dos últimos dias na ilha de Maui.







Em declarações à ABC, Adam Weintraub, diretor de comunicação da Agência de Gestão de Emergências do Hawai, admitiu esta quinta-feira que o número de vítimas mortais poderá sofrer uma nova atualização.





As equipas de busca e resgate continuam à procura de sobreviventes nas áreas devastadas pelos incêndios. Há partes da ilha que continuam isoladas devido à progressão do fogo.







Segundo as autoridades locais, pelo menos 271 edifícios foram afetados ou destruídos por estes incêndios.



"Digno de um filme de terror"



Nos últimos dias, os incêndios florestais na ilha de Maui surpreenderam os habitantes e deixaram um rasto de destruição em Lahaina. A intensidade do fogo foi exacerbada pelos ventos fortes que resultaram da passagem do furacão Dora.





Uma moradora da ilha que ficou com a casa destruída disse à CNN que o cenário naquele território insular é "digno de um filme de terror".







Em vários locais, as chamas obrigaram turistas e moradores a refugiarem-se na água. A Guarda Costeira adiantou que dezenas de pessoas foram resgatadas da água. "A situação desenvolveu-se muito rapidamente e foi bastante difícil para as vítimas que tiveram de saltar para a água", adiantou a comandante Aja Kirksey à CNN.



Para esta quinta-feira está prevista a retirada massiva de turistas e residentes da zona norte da ilha de Maui. Os visitantes serão levados para o aeroporto de Kahului, enquanto os residentes vão ficar num abrigo na olha de Maui.





"É difícil ver algumas das imagens que nos chegam do Hawai - um lugar que é tão especial para tantos de nós", escreveu o ex-presidente norte-americano Barack Obama, que nasceu em Honolulu, numa publicação na rede social X (antigo Twitter)





Este é o incêndio mais mortífero dos últimos anos em território norte-americano deste o fogo de 2018 em Camp Fire, na Califórnia, que fez pelo meenos 85 mortos.