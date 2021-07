Incêndios no Oregon consomem área equivalente à cidade de Los Angeles

Já são mais de 1200 quilómetros quadrados de área ardida no Oregon, uma área praticamente equivalente à cidade de Los Angeles. Os Estados do Oeste americano estão a ser fortemente afetados por incêndios que têm consumido milhares de hectares e levado à evacuação de milhares de pessoas.



Um fenómeno que os meteorologistas têm previsto, com temperaturas demasiado altas até pelo menos esta segunda-feira, com episódios de trovoadas secas tanto no Estado da Califórnia como no sul do Oregon.



“Com o tempo muito seco, qualquer relâmpago tem o potencial para novas ignições”, disse o Serviço Nacional de Meteorologia de Sacramento, na rede social Twitter.



Milhares de pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas e cidades, muitas que viviam perto de lagos e santuários de vida animal. Nessa área arderam pelo menos 67 casas e outra centena de infraestruturas para além de ameaçar mais locais.



Alterações climáticas podem estar na origem destes incêndios tão violentos. O Oeste americano tem aquecido nos últimos 30 anos e as temperaturas altas têm-se tornado cada vez mais extremas. Os bombeiros que estão no teatro de operações dizem que este tipo de temperaturas só se manifesta tipicamente no fim do verão, princípio do outono.



A luta contra as chamas torna-se ainda mais difícil com a formação de “nuvens de fogo” que retêm o fumo e aumentam o poder das chamas. Muitas comunidades no norte da Califórnia tiveram de ser evacuadas, em locais que as chamas alcançaram e onde os bombeiros não conseguem trabalhar.



A sul do Lago Tahoe um novo incêndio levou a mais ordens de evacuação, com múltiplos incêndios a tirarem pessoas de casa e a cancelarem várias provas desportivas.



Com tantas incidências, perto de um milhar de bombeiros tentaram preservar vidas e propriedades nas localidades onde foi possível lutar contra as chamas, anunciou o Serviço Florestal norte-americano.



No nordeste do Estado do Oregon, um incêndio começou nas montanhas e consumiu mais de 40 quilómetros quadrados no domingo. As condições meteorológicas, como formação de pequenos tornados de vento que alimentam as chamas, estão a tornar as incidências imprevisíveis e muito difíceis de combater.



No total, mais de 70 grandes incêndios estão a consumir superfícies estimadas em mais de quatro mil quilómetros quadrados, de acordo com o Centro Nacional Interagências de Incêndios. Só na zona do Pacífico noroeste existem pelo menos 16 grandes incêndios.