Incêndios no Pantanal brasileiro disparam com onda de calor

"Todo fogo no Pantanal precisa de atenção. Não é algo simples, por isso, vamos trabalhar juntos", disse o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho, à Agência Brasil.

Os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul decretaram situação de emergência devido aos incêndios na região norte do Pantanal.

O número registado apenas nas duas primeiras semanas de novembro superou já em 37% o número de focos contados de janeiro a outubro deste ano, quando foram registados 1.933 incêndios, indicam dados obtidos através do satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) brasileiro.

O salto é ainda mais significativo se comparado com o mesmo período do ano passado, quando foram registados apenas 57 fogos no Pantanal, declarado Património da Humanidade e Reserva da Biosfera pela ONU pelo alto valor ecológico.

A multiplicação dos incêndios neste vasto território de 210.000 quilómetros quadrados ameaça uma biodiversidade estimada em 3.500 espécies de plantas, 463 de aves e 124 de mamíferos.

No passado domingo, o governo brasileiro anunciou que ia reforçar as equipas de combate aos incêndios, com mais bombeiros e aviões, numa região afetada tanto por temperaturas elevadas, superiores a 40 graus, como pelo abate ilegal de árvores.

Ao contrário da maioria das regiões do país, o Mato Grosso é uma das regiões onde a desflorestação aumentou no último ano: 9% entre agosto de 2022 e julho deste ano.