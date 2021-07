Incêndios no sul da Europa destruíram milhares de hectares

O governo italiano até já pediu ajuda à União Europeia para controlar os incêndios na Sardenha. A França respondeu com o envio de dois aviões Canadair.



Na ilha mediterrânica já ardeu uma área de, pelo menos, 20 mil hectares, dezenas de casas ficaram destruídas e 1.500 pessoas tiveram que abandonar as habitações.



Os ventos fortes e as altas temperaturas estão a dificultar o combate ao fogo também em Espanha. Um incêndio florestal que começou no sábado perto da Tarragona já alastrou para a região de Barcelona.



Perto de 200 pessoas tiveram de deixar as casas e 40 pessoas, crianças e monitores, que estavam numa colónia de ferias, foram retiradas por precaução.