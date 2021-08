Incêndios provocam cenários "apocalípticos" na Grécia. Turquia vê algum alívio

O país está a ser atingida por uma onda de calor que é já considerada a pior das últimas três décadas, com os termómetros a registarem temperaturas acima dos 40 graus Celsius.Para o chefe da proteção civil da Grécia, Nikos Hardalias, as condições atmosféricas não são apenas “extremamente perigosas”, mas sem precedentes, estimando que os bombeiros tenham combatido 154 incêndios durante esta semana.

Até ao momento foram relatadas duas mortes relacionadas com os incêndios. Uma das vítimas era um bombeiro voluntário e a outra Konstantinos Michalos, presidente da Câmara de Comércio de Atenas.

As chamas lavram desde a península de Peloponeso à ilha de Eubeia, forçando milhares de pessoas a fugir de suas casas. “É um desastre. É enorme. As nossas vilas foram destruídas, não resta nada das nossas casas, das nossas propriedades, nada, nada”, lamentou uma moradora à agência Reuters.No sábado, um grande incêndio avançava pelas encostas do Monte Parnitha, cercando um parque nacional que é considerado o último “pulmão verde” de Atenas., a segunda maior do país, localizada a cerca de 100 quilómetros a leste da capital grega. As chamas lavram de uma ponta à outra da ilha, destruindo milhares de hectares de floresta e forçando a evacuação de dezenas de aldeias.disse Sotiris Danikas, responsável da Guarda Costeira na ilha, à emissora ERT.Fanis Spanos, governador regional da Grécia central, descreve uma situação “muito difícil” a norte da ilha durante quase uma semana. "As frentes são enormes, a área de terra queimada é enorme", disse Spanos à Skai TV, uma rede de televisão grega.

Chamas dão algumas tréguas na Turquia

Dezenas de milhares de hectares de floresta foram destruídos nas províncias do Mediterrâneo e do Mar Egeu, por aqueles que foram descritos comopelo Presidente turco Tayyip Erdogan.

Oito pessoas morreram e milhares de turcos e turistas foram obrigados a abandonar algumas cidades.

As altas temperaturas, ventos fortes e baixa humidade criaram as condições perfeitas para o rápido avanço dos fogos na Turquia. Mugla foi uma das regiões mais atingidas.O Presidente Erdogan está a ser agora alvo de críticas por ter rejeitado ajuda internacional.

Também Itália está a lutar contra incêndios devastadores. Os bombeiros combatem dezenas de frentes de fogo na região de Calábria, onde já se contabilizam pelo menos dois mortos por inalação de fumo. As projeções meteorológicas apontam para a manutenção das temperaturas elevadas e ventos fortes.