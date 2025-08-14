Incêndios. Renfe suspendeu comboios de alta velocidade entre Madrid e Galiza

A empresa, única operadora dessa linha, anunciou nas suas redes sociais que "todos os serviços" entre Madrid, Zamora e Ourense estão hoje suspensos, de acordo com a agência Efe.

O incêndio entre os municípios de A Mezquita e A Gudiña, em Ourense, já obrigou, na quarta-feira, a interromper o serviço entre Madrid e Galiza a partir das 15:15, sem possibilidade de retomá-lo durante a tarde.

Hoje, o incêndio florestal passou de A Mezquita (Ourense) para a localidade de Castromil e obrigou a interromper a circulação a partir das 11:45.

Perante esta situação, a Renfe pôs em marcha um plano de transporte alternativo com autocarros para os passageiros dos cinco comboios afetados pela suspensão do serviço entre Madrid e a Galiza, concretamente no troço entre Puebla de Sanabria (Zamora) e Ourense.

A Renfe também indicou que os últimos comboios previstos para circular nesta quinta-feira em direção a Zamora foram o comboio especial que partiu de Madrid às 10:45 e um comboio Alvia que partiu da capital às 15:00.

Além disso, os últimos comboios com destino à capital foram um de alta velocidade de Sanabria às 15:00 e um Alvia Zamora-Madrid, que partiu às 17:00.

Perante esta situação, a Renfe permite o cancelamento e a troca de bilhetes sem custos, enquanto continua "a trabalhar para garantir a chegada ao destino dos passageiros que se encontram em trânsito".