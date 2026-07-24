Incêndios. Vai fazer-se "tudo para proteger" a cidade de Bordéus, garante o ministro do Interior

De acordo com um comunicado de imprensa de Matignon, os Ministérios do Interior, das Forças Armadas, da Saúde, dos Transportes e do Ambiente serão convocados para a reunião de crise, agendada para as 21h00 portuguesas.

Devido ao rápido avanço do incêndio florestal de Girona, as autoridades da região alargaram as ordens de evacuação pelas 18h00 em Portugal. Os municípios de Sainte-Hélène, Salaunes e Lanton, a oeste de Bordéus, receberam ordens de evacuação preventiva. Os municípios de Sainte-Hélène, Salaunes e Lanton, a oeste de Bordéus, receberam ordens de evacuação preventiva.

O incêndio "está a dirigir-se para a área metropolitana de Bordéus" e o ministro francês do Interior, Laurent Nuñez, garantiu que as autoridades "farão tudo o que for possível para proteger a cidade".



"A cidade não está ameaçada neste momento", acrescentou o ministro. "Obviamente, faremos todo o possível para a proteger através de operações terrestres" e com o auxílio de recursos militares, declarou ao canal de televisão TF1.







No balanço ao fim da tarde, Nuñez indicou ainda que os incêndios florestais no sudoeste de França já levaram à retirada de 110 mil pessoas, tendo ardido 14 mil hectares.

O incêndio em Gironde – descrito como um "incêndio XXL" pela presidente da câmara local, Sophie Broca – já tinha forçado a evacuação da península de Cap Ferret.



Numa publicação online que anuncia as novas evacuações, as autoridades pediram aos residentes da região que "sigam as instruções das autoridades e se mantenham informados".





O incêndio na Girona obrigou à retirada de 44.000 pessoas nos últimos dois dias, depois da ordem de evacuação de toda a península de Cap-Ferret. Esta sexta-feira, 400 pessoas fugiram em barcos.





Perto de 100 casas foram já parcial ou totalmente destruídas.



Os ventos de 80 quilómetros por hora vão dificultar ainda mais o trabalho dos bombeiros.





Em Lège-Cap-Ferret, a norte da Bacia de Arcachon, o combate às chamas já mobiliza 1000 bombeiros, 440 gendarmes, 200 veículos, unidades militares de segurança civil e recursos aéreos significativos: quatro helicópteros Canadair, dois Dash, três Air Tractor e dois aviões-tanque.



Membros do setor da madeira e agricultores da Gironda estão também a mobilizar-se para auxiliar os serviços de emergência nas áreas de Lège-Cap-Ferret, Le Porge e Sainte-Hélène, em coordenação com a Câmara de Agricultura, o DFCI (Departamento de Desenvolvimento da Indústria e Comércio) e os serviços da prefeitura.





Mais a sul, perto da cidade de Biscarrosse, na região de Landes, em França, outro grande incêndio deflagrou na tarde de quinta-feira.



O presidente da Câmara de Landes, Gilles Clavreul, afirmou que o incêndio não seria extinto até ao final do dia de sexta-feira, com ventos até 50 km/h e temperaturas entre os 36 e os 37 °C.



Cerca de 18.000 pessoas em Biscarrosse e 5.000 em Parentis-en-Born tiveram de abandonar as suas casas, campos de férias, um lar de idosos e um campo de férias.