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Incêndios. Vai fazer-se "tudo para proteger" a cidade de Bordéus, garante o ministro do Interior
O Governo francês convocou o gabinete de crise para coordenar a resposta aos incêndios de Girona e de Landes, que estão a devastar o sul do país. Pelo menos 42 bombeiros ficaram feridos.
De acordo com um comunicado de imprensa de Matignon, os Ministérios do Interior, das Forças Armadas, da Saúde, dos Transportes e do Ambiente serão convocados para a reunião de crise, agendada para as 21h00 portuguesas.
O incêndio "está a dirigir-se para a área metropolitana de Bordéus" e o ministro francês do Interior, Laurent Nuñez, garantiu que as autoridades "farão tudo o que for possível para proteger a cidade".
"A cidade não está ameaçada neste momento", acrescentou o ministro. "Obviamente, faremos todo o possível para a proteger através de operações terrestres" e com o auxílio de recursos militares, declarou ao canal de televisão TF1.
"A cidade não está ameaçada neste momento", acrescentou o ministro. "Obviamente, faremos todo o possível para a proteger através de operações terrestres" e com o auxílio de recursos militares, declarou ao canal de televisão TF1.
No balanço ao fim da tarde, Nuñez indicou ainda que os incêndios florestais no sudoeste de França já levaram à retirada de 110 mil pessoas, tendo ardido 14 mil hectares.
O incêndio em Gironde – descrito como um "incêndio XXL" pela presidente da câmara local, Sophie Broca – já tinha forçado a evacuação da península de Cap Ferret.
Numa publicação online que anuncia as novas evacuações, as autoridades pediram aos residentes da região que "sigam as instruções das autoridades e se mantenham informados".
O incêndio na Girona obrigou à retirada de 44.000 pessoas nos últimos dois dias, depois da ordem de evacuação de toda a península de Cap-Ferret. Esta sexta-feira, 400 pessoas fugiram em barcos.
Perto de 100 casas foram já parcial ou totalmente destruídas.
Os ventos de 80 quilómetros por hora vão dificultar ainda mais o trabalho dos bombeiros.
Em Lège-Cap-Ferret, a norte da Bacia de Arcachon, o combate às chamas já mobiliza 1000 bombeiros, 440 gendarmes, 200 veículos, unidades militares de segurança civil e recursos aéreos significativos: quatro helicópteros Canadair, dois Dash, três Air Tractor e dois aviões-tanque.
Membros do setor da madeira e agricultores da Gironda estão também a mobilizar-se para auxiliar os serviços de emergência nas áreas de Lège-Cap-Ferret, Le Porge e Sainte-Hélène, em coordenação com a Câmara de Agricultura, o DFCI (Departamento de Desenvolvimento da Indústria e Comércio) e os serviços da prefeitura.
Membros do setor da madeira e agricultores da Gironda estão também a mobilizar-se para auxiliar os serviços de emergência nas áreas de Lège-Cap-Ferret, Le Porge e Sainte-Hélène, em coordenação com a Câmara de Agricultura, o DFCI (Departamento de Desenvolvimento da Indústria e Comércio) e os serviços da prefeitura.
Mais a sul, perto da cidade de Biscarrosse, na região de Landes, em França, outro grande incêndio deflagrou na tarde de quinta-feira.
O presidente da Câmara de Landes, Gilles Clavreul, afirmou que o incêndio não seria extinto até ao final do dia de sexta-feira, com ventos até 50 km/h e temperaturas entre os 36 e os 37 °C.
Cerca de 18.000 pessoas em Biscarrosse e 5.000 em Parentis-en-Born tiveram de abandonar as suas casas, campos de férias, um lar de idosos e um campo de férias.
O presidente da Câmara de Landes, Gilles Clavreul, afirmou que o incêndio não seria extinto até ao final do dia de sexta-feira, com ventos até 50 km/h e temperaturas entre os 36 e os 37 °C.
Cerca de 18.000 pessoas em Biscarrosse e 5.000 em Parentis-en-Born tiveram de abandonar as suas casas, campos de férias, um lar de idosos e um campo de férias.
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