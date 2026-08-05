Incidente com drone em Leipzig representa "nova dimensão de ameaça", afirma ministro alemão

"Nada neste caso sugere a ação de um amador. Estamos perante uma ameaça híbrida profissional, com a qual teremos de continuar a lidar", afirmou o ministro.



Alexander Dobrindt acrescentou que esta ameaça pode envolver "potências estrangeiras", sem dar mais detalhes.



Segundo Dobrindt, seria "demasiado simplista" pensar que uma única medida seria suficiente para responder a este tipo de ameaça e o incidente insere-se num contexto mais amplo destinado a "contribuir para um sentido de insegurança" na Alemanha.



No entanto, o ministro recusou-se a fazer conjeturas sobre as motivações deste incidente, afirmando que essas questões agora faziam parte da investigação.



Entre a noite de terça-feira e quarta-feira, o tráfego aéreo foi interrompido durante duas horas no aeroporto de Leipzig/Halle, após ter sido descoberto um drone com um "dispositivo explosivo não identificado", que foi logo desativado, segundo os investigadores alemães.



O incidente levou ao encerramento temporário deste aeroporto e perturbou o tráfego aéreo.



Mais tarde, um avião de carga da DHL interrompeu a sua aproximação para aterragem e teve de ganhar altitude antes de colidir com um objeto não identificado a alguns quilómetros do aeroporto, causando danos ligeiros na aeronave, constatados após a sua chegada a Hanôver.



O aeroporto de Leipzig/Halle é um dos principais centros logísticos da Alemanha e desempenha um papel chave no transporte de equipamento militar e civil para a Ucrânia, apoiada por Berlim desde o início da invasão russa.

