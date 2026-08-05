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Incidente com drone em Leipzig representa "nova dimensão de ameaça", afirma ministro alemão
O ministro alemão da Administração Interna, Alexander Dobrindt, indicou esta quarta-feira que a descoberta de um drone com um suposto engenho explosivo no aeroporto de Leipzig-Halle representa "uma nova dimensão" de ameaça, referindo um possível "cenário de ataque híbrido".
"Nada neste caso sugere a ação de um amador. Estamos perante uma ameaça híbrida profissional, com a qual teremos de continuar a lidar", afirmou o ministro.
Alexander Dobrindt acrescentou que esta ameaça pode envolver "potências estrangeiras", sem dar mais detalhes.
Segundo Dobrindt, seria "demasiado simplista" pensar que uma única medida seria suficiente para responder a este tipo de ameaça e o incidente insere-se num contexto mais amplo destinado a "contribuir para um sentido de insegurança" na Alemanha.
No entanto, o ministro recusou-se a fazer conjeturas sobre as motivações deste incidente, afirmando que essas questões agora faziam parte da investigação.
Entre a noite de terça-feira e quarta-feira, o tráfego aéreo foi interrompido durante duas horas no aeroporto de Leipzig/Halle, após ter sido descoberto um drone com um "dispositivo explosivo não identificado", que foi logo desativado, segundo os investigadores alemães.
O incidente levou ao encerramento temporário deste aeroporto e perturbou o tráfego aéreo.
Mais tarde, um avião de carga da DHL interrompeu a sua aproximação para aterragem e teve de ganhar altitude antes de colidir com um objeto não identificado a alguns quilómetros do aeroporto, causando danos ligeiros na aeronave, constatados após a sua chegada a Hanôver.
O aeroporto de Leipzig/Halle é um dos principais centros logísticos da Alemanha e desempenha um papel chave no transporte de equipamento militar e civil para a Ucrânia, apoiada por Berlim desde o início da invasão russa.
Alexander Dobrindt acrescentou que esta ameaça pode envolver "potências estrangeiras", sem dar mais detalhes.
Segundo Dobrindt, seria "demasiado simplista" pensar que uma única medida seria suficiente para responder a este tipo de ameaça e o incidente insere-se num contexto mais amplo destinado a "contribuir para um sentido de insegurança" na Alemanha.
No entanto, o ministro recusou-se a fazer conjeturas sobre as motivações deste incidente, afirmando que essas questões agora faziam parte da investigação.
Entre a noite de terça-feira e quarta-feira, o tráfego aéreo foi interrompido durante duas horas no aeroporto de Leipzig/Halle, após ter sido descoberto um drone com um "dispositivo explosivo não identificado", que foi logo desativado, segundo os investigadores alemães.
O incidente levou ao encerramento temporário deste aeroporto e perturbou o tráfego aéreo.
Mais tarde, um avião de carga da DHL interrompeu a sua aproximação para aterragem e teve de ganhar altitude antes de colidir com um objeto não identificado a alguns quilómetros do aeroporto, causando danos ligeiros na aeronave, constatados após a sua chegada a Hanôver.
O aeroporto de Leipzig/Halle é um dos principais centros logísticos da Alemanha e desempenha um papel chave no transporte de equipamento militar e civil para a Ucrânia, apoiada por Berlim desde o início da invasão russa.