Incidentes em Paris. Protestos nas ruas após tiroteio que provocou três mortos

Na capital francesa, o corpo de intervenção responde com gás lacrimogéneo.



No ataque desta sexta-feira, morreram três pessoas e houve registo de três feridos. Sabe-se que o homem de 69 anos, detido pelas autoridades, tem nacionalidade francesa.



É um maquinista reformado e tem antecedentes criminais. Há um ano também atacou um campo de migrantes.



O ministro do francês do Interior já anunciou o reforço de segurança dos locais onde está presente a comunidade curda.