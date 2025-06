"Incitação à violência". Reino Unido junta-se a quatro países para sancionar ministros extremistas de Israel

Ben-Gvir, ministro da Segurança do Governo de coligação de Benjamin Netanyahu, e Smotrich, ministro das Finanças, são os alvos destas novas sanções por, segundo os ministros dos Negócios Estrangeiros dos cinco países, terem incitado à “violência extrema e a graves violações dos Direitos Humanos palestinianos”.



Num comunicado conjunto, apontam como “terrível e perigoso” que estes ministros israelitas defendam “o deslocamento forçado de palestinianos e o estabelecimento de novos assentamentos israelitas”.



"Estamos firmemente comprometidos com a solução de dois Estados e continuaremos a trabalhar com os nossos parceiros para a sua implementação. É a única maneira de garantir segurança e dignidade para israelitas e palestinianos e assegurar estabilidade a longo prazo na região, mas está ameaçada pela violência extremista dos colonos e pela expansão dos assentamentos”, escreveu o ministro britânico David Lammy, juntamente com os ministros dos Negócios Estrangeiros da Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Noruega.



Estes governos afirmam querer, desta forma, “responsabilizar os responsáveis” pelas “ações inaceitáveis”.



“Nós vamos esforçar-nos para alcançar um cessar-fogo imediato em Gaza, a libertação imediata dos restantes reféns feitos pelo Hamas - que não pode ter nenhum papel futuro na governação de Gaz -, assim como um aumento na ajuda e um caminho para uma solução de dois Estados”.



A decisão, anunciada esta terça-feira, surge no momento em que o Reino Unido e outros países ocidentais tentam aumentar a pressão sobre o Governo de Israel. O Governo israelita já reagiu à vaga de sanções, condenando a decisão.





“É ultrajante que representantes eleitos e membros do Governo sejam submetidos a esse tipo de medida", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Sa'ar, numa conferência de imprensa. “Discuti isto hoje mais cedo com o primeiro-ministro Netanyahu e vamos realizar uma reunião especial do Governo no início da semana que vem para decidir a nossa resposta a essa decisão inaceitável”.



Smotrich, ao discursar na inauguração de um novo assentamento nas Colinas do Hebron, falou em “desprezo” pela decisão britânica.



“O Reino Unido já tentou uma vez impedir-nos de estabelecer o berço de nossa pátria, e não podemos deixar isso acontecer novamente. Estamos determinados, se Deus quiser, a continuar a construir”.



Recorde-se que Smotrich aprovou a expansão dos colonatos na Cisjordânia e fez campanha contra a ajuda humanitária em Gaza, dizendo em maio que não permitiria que "nem mesmo um grão de trigo" entrasse no enclave palestiniano. Já o extremista Bem-Gvir visitou o Pátio das Mesquitas várias vezes e rezou no local, desafiando as regras em vigor – e qualquer ação por parte de israelitas é vista pelos muçulmanos como um sinal de que Israel pode querer mudar o estatuto do local.