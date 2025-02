Indefinição na formação de Governo. Merz recusa negociar com AfD

Merz já revelou que não negoceia com a AfD, de extrema-direita. Mas para formar Governo continua a precisar de outros partidos, tendo consciência que coligações com partidos de esquerda podem provocar indignação dos eleitores e da população de algumas regiões alemãs.

Matematicamente, a CDU pode coligar-se com SPD e fica com a maioria de 316 votos necessários para passar o Governo no parlamento.



Os Verdes estão disponíveis para coligação, mas historicamente a CDU recusa alianças com os ecologistas. Sobram partidos mais pequenos e uma indefinição quanto ao futuro do novo Governo.