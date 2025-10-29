Indemnização a pagar pela ONG ambiental Greenpeace reduzida para 297 milhões de euros

O juiz do estado do Dakota do Norte James Gion cordenou que a Greenpeace pague uma indemnização no valor de 345 milhões de dólares (cerca de 297 milhões de euros), citando a ausência de provas que justifiquem o montante da sentença inicial.

O valor revisto é aproximadamente metade dos 667 milhões de dólares (cerca de 574 milhões de euros) exigidos anteriormente em indemnizações, após a Greenpeace ser declarada culpada por difamação, conspiração, invasão de propriedade e perturbação da ordem pública.

A condenação deve-se aos protestos da Greenpeace há quase 10 anos contra a empresa de oleodutos Energy Transfer e à sua subsidiária Dakota Access, ambas nos Estados Unidos.

A Energy Transfer declarou que pretende recorrer da nova decisão, e o caso seguirá agora para o Supremo Tribunal do Dakota do Norte.

"Acreditamos firmemente que as conclusões iniciais do júri e as indemnizações por conspiração e difamação são legais e justas", disse a Energy Transfer.