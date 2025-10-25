Mundo
Independente de esquerda Catherine Connolly dada como vencedora das presidenciais na Irlanda
Irlanda, 25 out 2025 (Lusa) -- A candidata independente de esquerda às eleições presidenciais na Irlanda, Catherine Connolly, foi hoje declarada vencedora, com a sua única adversária e membro do partido centrista Fine Gael, Heather Humphreys, a admitir a derrota esta tarde.
"Catherine será a presidente para todos nós e será a minha presidente", referiu Heather Humphreys à televisão pública RTE.
Catherine Connolly foi também felicitada pelo vice-primeiro-ministro irlandês, Simon Harris, também ele do partido centrista Fine Gael, um pilar da coligação no poder.
"Desejo-lhe todo o sucesso", indicou.