Independente de esquerda Catherine Connolly dada como vencedora das presidenciais na Irlanda

Lusa

Irlanda, 25 out 2025 (Lusa) -- A candidata independente de esquerda às eleições presidenciais na Irlanda, Catherine Connolly, foi hoje declarada vencedora, com a sua única adversária e membro do partido centrista Fine Gael, Heather Humphreys, a admitir a derrota esta tarde.

"Catherine será a presidente para todos nós e será a minha presidente", referiu Heather Humphreys à televisão pública RTE.

Catherine Connolly foi também felicitada pelo vice-primeiro-ministro irlandês, Simon Harris, também ele do partido centrista Fine Gael, um pilar da coligação no poder.

"Desejo-lhe todo o sucesso", indicou.

