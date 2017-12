Independentistas deverão perder maioria na Catalunha

Jorge Almeida - RTP05 Dez, 2017, 09:16 / atualizado em 05 Dez, 2017, 09:21 | Mundo

Espera-se que 84,6% dos eleitores vão votar nas próximas eleições regionais na Catalunha. Segundo o CIS, o Centro de Investigação Sociológica, o número de votantes tem vindo a aumentar desde o referendo sobre a independência, considerado inconstitucional pela justiça espanhola.

A campanha para as eleições de 21 de dezembro começa esta terça-feira, com alguns independentistas detidos e outros membros do antigo governo na Bélgica, ente eles Carles Puigdemont.

“Calculamos uma participação recorde na história de Espanha”, disse uma fonte do Partido Popular Catalão acreditando que “a maioria das pessoas vai juntar-se para apoiar as opções constitucionalistas”.



Ao mesmo tempo, os partidos que desejam a independência, o ERC, o CUP e o Junts per Catalunya, consideram que os dados refletem uma mobilização sem precedentes para protestar contra a ativação do artigo 155 da Constituição que retirou todos os poderes ao governo regional.







Resta saber se será batido o recorde de participação de 1982, quando o PSOE de Felipe González, venceu com 79% dos votos.

Cidadãos é o partido que lidera sondagem

Segundo a última sondagem publicada segunda-feira, o partido Cidadãos liderado por Inês Arrimadas, está pela primeira vez à frente numas eleições regionais na Catalunha. Seguido pelo ERC e pelo JpC.



Os últimos números indicam que os partidos independentistas perdem a maioria. A percentagem de votos poderá baixar 3,4%, o que significa que perdem cinco lugares no parlamento dos 72 que detinham.





Fonte: El País



De qualquer forma, o panorama pós-eleitoral mostra-se muito complicado para alianças políticas, tanto para os independentistas como para o chamado bloco constitucionalista (PP, Cidadãos e PSC).



Mais de 29% dos eleitores ainda não escolheram a sua opção de voto.