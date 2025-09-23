India anuncia exercício militar focado em drones e sistemas antidrones

"Estamos a testar alguns dos nossos drones e sistemas de contra-drones, com o objetivo de contar com uma defesa aérea e capacidades anti-UAS (sigla composta pelas iniciais em Inglês de sistemas aéreos não tripulados) mais robustas", disse a jornalistas o marechal do ar Rakesh Sinha, `número dois` do comando de operações do Estado-Maior Integrado, durante uma conferência em Nova Deli.

Sinha avançou que o exercício, denominado `Cold Start`, vai realizar-se em outubro no centro do país e envolver os três ramos das Forças Armadas, além de ter a colaboração da indústria de defesa, centros de investigação e universidades.

O oficial acrescentou que as lições retiradas de operações recentes, como a `Sindoor`, feita depois do conflito com o Paquistão, mostram a importância de "estar à frente do adversário no pensamento e na planificação".

O anúncio foi feito dois dias depois de o ministro da Defesa, Rajnath Singh, ter avisado que os conflitos do futuro "não se vão fazer só com armas, mas serão uma combinação de tecnologia, informação, economia e diplomacia".

Depois da pior escalada em décadas entre estas duas potências nucleares, tanto o Paquistão como a Índia aceleraram os respetivos programas de veículos aéreos não tripulados. Em agosto, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, anunciou em Nova Deli o desenvolvimento do sistema de defesa aérea `Sudarshan Chakra`, que a Índia prevê que esteja operacional em 2035.

Por outro lado, a índia prolongou hoje até 24 de outubro o encerramento do seu espaço aéreo a aviões paquistaneses, em vigor desde 01 de maio, depois de a autoridade aeroportuária do Paquistão ter anunciado a mesma medida.