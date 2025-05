Índia ataca com mísseis "locais terroristas" no Paquistão -- Governo

Os mísseis atingiram locais na Caxemira administrada pelo Paquistão e na província de Punjab, no leste do país, de acordo com três autoridades de segurança citadas pela agência Associated Press (AP), que falaram sob condição de anonimato.

"Retaliaremos no momento que escolhermos", referiu o Exército paquistanês após ataques indianos, de acordo com a agência France-Presse (AFP).