Índia ataca com mísseis "locais terroristas" no Paquistão -- Governo

Os mísseis atingiram locais na Caxemira administrada pelo Paquistão e na província de Punjab, no leste do país, de acordo com três autoridades de segurança citadas pela agência Associated Press (AP), que falaram sob condição de anonimato.

Um dos ataques atingiu uma mesquita na cidade de Bahawalpur, no Punjab, onde uma criança morreu e uma mulher e um homem ficaram feridos, de acordo com uma autoridade de segurança paquistanesa citada pela AP.

Nova Deli referiu que atacou nove locais que albergam "infraestruturas terroristas" localizados em território paquistanês em retaliação pelo ataque mortal cometido a 22 de abril na Caxemira indiana. A Índia culpou o Paquistão de apoiar o ataque militante, o que Islamabade negou.

"Recentemente, as forças armadas indianas lançaram a Operação Sindoor, atacando a infraestrutura terrorista no Paquistão (...) a partir da qual foram organizados e direcionados ataques terroristas contra a Índia", frisou o Governo indiano, num breve comunicado.

O Exército paquistanês confirmou, por sua vez, que a Índia realizou "ataques aéreos" em "três regiões" do Paquistão, citando duas cidades na Caxemira paquistanesa, bem como uma terceira no Punjab

"Retaliaremos no momento que escolhermos", referiu o Exército paquistanês após ataques indianos, de acordo com a agência France-Presse (AFP).

Os correspondentes da AFP na Caxemira paquistanesa e no Punjab ouviram várias explosões fortes.