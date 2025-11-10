Índia. Dez mortos em explosão de carro em Nova Deli

A explosão ocorreu perto do histórico Forte Vermelho, num bairro densamente povoado da capital indiana.





O proprietário do carro envolvido na explosão na capital indiana, Nova Deli, foi preso, informou a emissora NDTV, nesta segunda-feira.







A polícia não forneceu detalhes sobre a causa da explosão, mas indicou que agências antiterroristas e peritos forenses foram enviados ao local.



A explosão ocorreu no início da noite, quando os moradores regressavam do trabalho para casa, perto de uma estação de metro próxima ao icónico Forte Vermelho, na Cidade Velha de Deli, um dos locais mais emblemáticos do país.



Os reporteres da AFP testemunharam os feridos a chegar em ambulâncias a um hospital próximo, após a explosão.



"As informações que recebemos das autoridades do Hospital LNJP indicam que pelo menos dez pessoas morreram até o momento e mais de 30 ficaram feridas", disse o vice-chefe do Corpo de Bombeiros, AK Malik, à AFP.



Pelo menos seis carros foram consumidos pelas chamas, assim como vários riquexós.







"Um veículo que seguia a baixa velocidade parou num semáforo vermelho — e de repente - ocorreu uma explosão nesse veículo. Devido à explosão, os veículos próximos também foram atingidos", descreveu Satish Golcha, comissário de polícia de Nova Deli, a repórteres.



O hospital que recebeu os feridos foi isolado por um grande contingente policial. Entretanto os familiares dos feridos reuniram-se em frente ao edifício hospitalar.



Entre eles, Musarrat Ansari relatou que o seu irmão foi ferido quando um carro em chamas colidiu com a motocicleta que ele conduzia.





"Ele ligou-me e disse que tinha a perna ferida e não conseguia andar", acrescentou.





O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, já partilhou as condolências "com aqueles que perderam entes queridos" e diz que está seguir de perto a situação.





"E que os feridos recuperem o mais depressa possível. Os afetados estão a ser assistidos pelas autoridades" acrescentou Modi numa publicação no X.







O ministro federal do Interior, Amit Shah, visitou o Hospital LNJP em Deli, onde as pessoas feridas na explosão estão a ser tratadas.





Sobre as causas do incidente, Shah sublinha que “estamos a explorar todas as possibilidades e conduziremos uma investigação completa, levando em conta todas as possibilidades. Todas as opções serão investigadas imediatamente e apresentaremos os resultados ao público”, acrescenta.





O Forte Vermelho, que data do século XVII, é um dos marcos emblemáticos do país. A sua imagem está estampada nas notas e normalmente as muralhas são o cenário que os primeiros-ministros usam para discursarem para a nação no Dia da Independência.







c/agências

