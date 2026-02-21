Índia e Brasil assinam acordo sobre minerais e terras raras

Narendra Modi e Luiz Inácio Lula da Silva, que está de visita à Índia, anunciaram que assinaram um acordo sobre minerais e terras raras.



Este é um "passo importante para a construção de cadeias de abastecimento resilientes", afirmou o presidente indiano, apesar de os detalhes do acordo ainda não serem conhecidos.



"O aumento do investimento e da cooperação em energias renováveis ​​e minerais críticos está no cerne do acordo pioneiro que assinamos hoje", acrescentou o Lula da Silva, presidente do Brasil, que chegou a Nova Déli na quarta-feira acompanhado por uma dezena de ministros e uma grande delegação empresarial, incluindo executivos de grandes empresas brasileiras.

Recorde-se que o Brasil tem a segunda maior reserva mundial destes minerais, fundamentais para produtos como veículos elétricos, painéis solares, `smartphones`, motores de avião ou mísseis guiados.

Para reduzir a dependência da China, a Índia desenvolveu a produção nacional e atividades de reutilização de materiais, diversificando, também, os novos fornecedores destes materiais.

"O Brasil é o principal parceiro comercial da Índia na América Latina. Estamos empenhados em aumentar o valor do nosso comércio bilateral para mais de 20 mil milhões de dólares [cerca de 17 mil milhões de euros ao câmbio atual] nos próximos cinco anos", acrescentou o governante indiano.

As principais exportações brasileiras para a Índia incluem açúcar, petróleo bruto, óleos vegetais, algodão e minério de ferro.

O ministro indiano dos Negócios Estrangeiros, Subrahmanyam Jaishankar, expressou estar convicto de que as conversas entre Lula e Modi "darão novo impulso às nossas relações".



"A nossa cooperação no setor de defesa continua a crescer", comentou Modi, destacando uma "parceria vantajosa para ambos os lados".

O chefe de Estado brasileiro chegou à Índia na quarta-feira, a convite do primeiro-ministro indiano e é acompanhado por vários ministros e uma delegação de empresas brasileiras.

C/agências