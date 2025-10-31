Índia e Estados Unidos assinam acordo de defesa para a próxima década

O ministro da Defesa indiano, Rajnath Singh, e o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, assinaram o pacto durante o fórum ministerial de Defesa da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e seus parceiros (ADMM-Plus), realizado em Kuala Lumpur.

Os dois responsáveis disseram na rede social X que o acordo visa dar orientação política a toda a relação de defesa e reforçar a capacidade conjunta de resposta no Indo-Pacífico, região onde os Estados Unidos mantêm o principal foco de segurança face à expansão militar chinesa.

Hegseth classificou o acordo como "uma pedra angular para a estabilidade e dissuasão regional" e garantiu que os laços de defesa entre os dois países "nunca foram tão sólidos".

Já o ministro da Defesa indiano sublinhou que o acordo "marcará uma nova era na cooperação bilateral e na convergência estratégica" entre os dois países.

O pacto insere-se no impulso de Washington para fortalecer as alianças militares na Ásia e na estratégia indiana de diversificar os parceiros de defesa, tradicionalmente dominada pela Rússia.

Ambos os países são membros do Diálogo de Segurança Quadrilateral (Quad), juntamente com o Japão e a Austrália, eixo da arquitetura de segurança regional.

O Indo-Pacífico tornou-se o principal palco da competição estratégica entre os Estados Unidos e a China.

Washington tem na região uma rede de alianças militares e de segurança, enquanto Pequim tem ampliado a presença naval e económica desde o mar do Leste da China até ao oceano Índico.

O acordo é assinado num momento de tensões crescentes entre Washington e Nova Deli, depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter afirmado que o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, se comprometeu a reduzir e, finalmente, cessar a compra de petróleo russo, um dos principais pontos de atrito entre os dois países.

O governo da Índia reiterou em várias ocasiões que a cooperação em matéria de defesa com os Estados Unidos continua como previsto, num esforço para isolar a crise tarifária do resto da "parceria estratégica global" que, segundo Nova Deli, une os dois países.