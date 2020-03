Índia enforca condenados por violação em grupo de estudante num autocarro

Os quatro homens foram enforcados no estabelecimento prisional de Tihar, em Nova Deli. Tinham sido sentenciados em 2013 e viram recusados os pedidos de clemência. Centenas de polícias foram destacados para a porta da prisão, para controlar uma multidão que foi celebrar a execução.

“Hoje, a justiça foi feita ao fim de sete anos”, disse a mãe da vítima, no exterior da prisão. “Saúdo as instituições judiciárias da Índia e agradeço a Deus por ouvir as nossas preces. A alma da minha filha pode finalmente descansar em paz”.



Em 16 de dezembro de 2012, um grupo de homens alcoolizados que seguia num autocarro violou e espancou brutalmente uma jovem estudante de 23 anos, que depois atirou do veículo.

Justice has prevailed.



It is of utmost importance to ensure dignity and safety of women.



Our Nari Shakti has excelled in every field. Together, we have to build a nation where the focus is on women empowerment, where there is emphasis on equality and opportunity.