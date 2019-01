Índia. Governo quer reservar dez por cento dos empregos às castas mais altas

Joana Raposo Santos - RTP09 Jan, 2019, 19:02 | Mundo

Atualmente, o Governo indiano reserva 50 por cento dos empregos governamentais e em instituições de educação às pessoas de castas baixas, que são ainda consideradas “socialmente e educacionalmente atrasadas”.



A proposta de lei, apoiada pelo partido dfo governo, sugere que a Constituição do país seja alterada para que outros “cidadãos economicamente desfavorecidos” sejam equiparados às secções da sociedade às quais atualmente são destinadas quotas de emprego.



A medida pretende, assim, atribuir dez por cento dos empregos às pessoas mais pobres das castas mais altas. O projeto de lei foi na terça-feira aprovado na Câmara dos Deputados, mas terá ainda de ser aprovado pela Câmara Alta.



“Estamos firmemente comprometidos com o princípio do Sabka Saath, Sabka Vikas, garantiu Narendra Modi, referindo-se a um slogan do seu partido que se traduz por “juntos pela união, juntos pelo desenvolvimento”.





We are resolutely committed to the principle of ‘Sabka Saath, Sabka Vikas.’



It is our endeavour to ensure that every poor person, irrespective of caste or creed gets to lead a life of dignity, and gets access to all possible opportunities. — Narendra Modi (@narendramodi) 8 de janeiro de 2019

“Manobra desesperada”

Desigualdade entre castas

“Esforçamo-nos para garantir que cada pessoa pobre, independentemente da casta ou credo, possa ter uma vida digna e com acesso a todas as oportunidades possíveis”, acrescentou.Em 2014, ano em que se tornou primeiro-ministro da Índia, Modi prometeu a criação de milhões de novos empregos, tendo mais tarde sido criticado por não conseguir cumprir com essa promessa.Agora, muitos acreditam que a tentativa de atribuição de emprego aos desfavorecidos esteja relacionada com as próximas eleições gerais do país, que irão realizar-se entre abril e maio deste ano.O comentador político indiano Shekhar Gupta considerou a proposta de lei uma “manobra cínica e desesperada” do Governo que demonstra que o partido da liderança “está mais nervoso acerca das eleições do que seria de esperar”.O Congresso Nacional Indiano, partido da oposição, considera que a reserva de postos de trabalho não é o suficiente, sendo necessário criar mais emprego.Já o ministro indiano das Finanças, Arun Jaitley, declarou na terça-feira apoiar o projeto de lei e defendeu que a reserva de empregos para os membros mais pobres das castas mais altas poderá ajudar a impulsionar a economia.“Tal como as pessoas iguais não podem ser tratadas de forma desigual, as pessoas diferentes não podem ser tratadas da mesma forma”, frisou.O Partido do Povo Indiano foi também criticado por utilizar como ferramenta política um sistema originalmente destinado a corrigir erros da História.“As quotas de emprego têm sido tradicionalmente atribuídas [às castas mais baixas] para desfazer a injustiça e a exclusão social sofridas ao longo do tempo”, frisou o jornal indiano. “A questão é se estas quotas devem ser alargadas àqueles que possuem capital social e educacional, tendo por base apenas questões económicas”.Depois de, em 1947, a Índia ter conseguido a independência do domínio colonial britânico, a Constituição criou medidas específicas para as classes mais atrasadas a nível social e educacional.O objetivo era diminuir as discriminações inerentes ao sistema de castas que há gerações se fazem sentir na sociedade indiana.Há muito que as castas mais baixas sofrem com a falta de oportunidades de educação e se vêem forçadas a aceitar os piores trabalhos, sendo ainda vítimas de exclusão social.