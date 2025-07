Índia. Interruptores de alimentação de combustível desligados antes da descolagem levaram à queda do avião

Foto: Reuters

A gravação do cockpit mostra confusão entre os pilotos. Um deles pergunta ao outro porque desligou os interruptores e a resposta é que não o fez.



Porém, o painel encontrado depois do acidente mostra que os botões estão na posição de ligados.



Já se sabia que os motores tinham perdido potência porque nos vídeos do acidente é visível que tinha sido ativado o sistema de emergência de energia um motor com uma hélice que sai da barriga do avião.



Agora, ainda resta saber as causas do que aconteceu. O Boeing 787 da Air India caiu pouco depois de descolar. Só sobreviveu um passageiro e morreram 260 pessoas.



Duzentas e quarenta e duas a bordo do avião e 19 no solo.