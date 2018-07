Índia. O advogado que pôs mãos à obra e retirou todo o plástico de uma praia

Afroz Shah é advogado e nasceu numa zona costeira próxima de Bombaim. Recorda-se das vezes em que ia até à praia de Versova, situada na maior cidade da Índia. Quando ingressou na faculdade, a vida de Shah mudou. Foi viver para longe do lugar onde cresceu, longe do oceano com que diz ter tido sempre um grande afeto.



Quando regressou, a praia da sua infância tinha sido transformada num monte plástico que se estendia pelos 2,5 quilómetros de areal. “Eu perdi a minha praia”, recorda Afroz Shah. A areia já não era visível e o plástico acumulado chegava aos 1,70 metros de altura. “Uma pessoa podia afogar-se lá”, conta Afroz à CNN.



Foi nessa altura que decidiu que tinha de intervir: “Um dia sentei-me lá [na praia de Versova] e chorei. Nessa manhã disse a mim mesmo: não sei quanto tempo vai demorar esta jornada, nem sei se serei capaz de o fazer. Mas eu sabia que tinha de marcar um começo”.





O ponto de partida foi tomado em outubro de 2015. Pôs mãos à obra e começou a retirar todo o plástico da praia. Inicialmente, Afroz estava sozinho na luta contra o plástico e tinha consciência que desta forma não ia conseguir atingir o seu objetivo. Foi falando com várias pessoas explicando-lhes o seu projeto e a convencê-las a colocaram, também elas, mãos à obra. Apesar de receber alguns “não” como resposta e de lhe dizerem que o seu esforço seria inútil, houve quem não hesitasse e se juntasse a ele.



“Agora consigo ver a areia” Depois de 85 semanas a recolher plástico, em maio de 2017 a praia de Versova - conhecida por ser uma das praias mais poluídas da Índia - estava irreconhecível. Cerca de cinco toneladas de plástico foram retiradas da praia. “Agora consigo ver a areia”, afirma Afroz Shah.







O esforço de Afroz e dos voluntários foi reconhecido por Venkaiah Naidu, vice-presidente da Índia, que publicou uma foto na sua conta do Twitter onde os resultados da intervenção na praia são evidentes.





Complement @AfrozShah1 & his team, BMC for removing 5 MillionKg of Filth in 85 weeks in #VersovaBeach,great initiative,Let it inspire others pic.twitter.com/iaLFe6Wpt8 — M Venkaiah Naidu (@MVenkaiahNaidu) 22 de maio de 2017





Também as Nações Unidas elogiaram o esforço e iniciativa de Shah atribuindo-lhe, em 2016, o prémio “Champions of the Earth”, naquele que consideraram “o maior projeto de limpeza de praia do mundo”.



Tartarugas voltam à praia

Durante as primeiras seis a oito semanas ninguém se juntou. Depois, dois homens aproximaram-se e perguntaram, de forma muito educada: ‘Podemos usar as suas luvas?’ Ambos juntaram-se a mim. Foi quando me apercebi que isto ia ser um sucesso”, conta Afroz.Ao longo do tempo, de duas pessoas passaram a mais de mil voluntários que todos os fins-de-semana, durante 21 meses, se deslocavam à praia de Versova para recolherem todo o plástico. O advogado explica que para ele era um “compromisso com o oceano”, e a este “compromisso” juntaram-se residentes locais, crianças e até figuras conhecidas de Bollywood.A limpeza do areal proporcionou que fossem vistas tartarugas na praia de Versova, pela primeira vez em 20 anos.Em maio deste ano, cerca de 80 tartarugas-olivas saíram dos seus ninhos e percorreram o areal até ao mar, segundo noticia The Guardian . Vários voluntários passaram a noite na praia de forma a conseguirem proteger as crias dos predadores.Afroz Shah já esperava por este acontecimento, tendo começado a preparar-se para o nascimento das tartarugas dois meses antes, depois de agricultores lhe terem falado que viram algumas tartarugas na areia.“No momento em que recebemos aquela notícia, soube que algo importante ia acontecer”, disse o advogado aoAfroz dirigiu-se para a praia acompanhado por 25 voluntários que vigiaram a área enquanto as tartarugas faziam o seu caminho até ao mar. “Eu tinha lágrimas nos olhos quando as vi a caminhar para o oceano”, confessa Shah.Afroz Shah, tomando como exemplo a iniciativa que removeu todo o plástico da praia em Bombaim, alerta a sociedade para o problema global e cada vez mais atual: a contaminação por plásticos.De acordo com vários estudos, são lançadas anualmente nos oceanos cerca de oito milhões de toneladas de lixo plástico e seus derivados, uma quantidade que daria para cobrir 34 vezes toda a área da ilha norte americana de Manhattan, com uma camada de lixo à altura dos joelhos de uma pessoa.Afroz Shah sublinha que todas as zonas costeiras na Índia estão poluídas por plástico e apela para a necessidade urgente de se atuar.“No meu país há 1,5 mil milhões de pessoas. Imaginem se cada uma, com as duas mãos, vêm para a praia, para o oceano, ou para os rios, onde quer que estejam. O meu país pode tornar-se limpo rapidamente, e o mundo também”, afirma Afroz Shah.O advogado revela que juntamente com voluntários pretende continuar com a luta contra o plástico e alargar este projeto a outras praias na Índia. “Há muitas outras praias que estão igualmente em má forma tal como a praia de Versova estava. Vamos continuar com os nossos esforços. É uma questão de união, é inclusivo e continuará assim até que os nossos oceanos estejam livres de plástico”, afirma Shaw num vídeo publicado na sua conta no